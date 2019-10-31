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Глава ООН-Хабитат предложила использовать "зеленый транспорт" в каршеринге

Маймунах Мохд Шариф отметила, что обычные транспортные средства являются одними из основных источников загрязнения окружающей среды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Экологичный транспорт можно было бы использовать в каршеринге. Такое мнение высказала в четверг исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Маймунах Мохд Шариф на пленарном заседании, посвященном открытию Всемирного дня городов.

Согласно трактовке Организации Объединенных Наций (ООН), "зеленый транспорт" - это любой способ или организационная форма передвижения, позволяющие снизить уровень воздействия на окружающую среду.

"Надо тестировать "зеленые идеи". Нам нужны инновации, чтобы улучшить города, повысить их эффективность <...> Нужно использовать "зеленый транспорт". Такой транспорт можно использовать и в каршеринге", - сказала она, пояснив, что транспорт - один из основных источников загрязнения окружающей среды.

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) создана в 1978 году. Основные направления деятельности организации заключаются в обеспечении надлежащего жилья для всех и устойчивом городском развитии. В частности, ООН-Хабитат осуществляет глобальную кампанию в области управления городским хозяйством, задача которой - повышение местного потенциала для эффективного городского управления, оперативного реагирования на городские проблемы органами власти совместно с гражданским обществом.

Всемирный день городов ООН-Хабитат в 2019 году проходит в Екатеринбурге 31 октября. Такое решение было принято в марте 2019 года. Праздник отмечается с 2014 года. Соответствующую резолюцию утвердила Генассамблея ООН в 2013 году. В предыдущие годы главные события проходили в Шанхае, Милане, Кито и Ливерпуле.

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