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Сбербанк и Mail.ru в ноябре подпишут соглашение по СП на базе Delivery Club и "Ситимобил"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сбербанк и Mail.ru Group планируют в ноябре 2019 года заключить обязывающее соглашение по созданию совместного предприятия (СП) на базе Delivery Club и "Ситимобил" в сфере еды и транспорта. Об этом говорится в отчете российского банка по международным стандартам финансовой отчетности.

Ранее Сбербанк сообщал, что обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года.

"Обязывающее соглашение планируется заключить в ноябре 2019 года после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов", - отмечается в документе.

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