Минэкономразвития: переход на четырехдневную неделю пока не поддержало ни одно предприятие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Инициатива перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не нашла поддержки ни на одном предприятии страны. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития Петр Засельский на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Worldskills (Hi-Tech) в Екатеринбурге.

"Еще не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу", - сказал Засельский.

Замминистра добавил, что озвученная идея апробирования четырехдневной недели на предприятиях - участниках нацпроекта по повышению производительности труда - также не нашла поддержки. "Спроса нет, у нас в основном промышленные предприятия, а эта инициатива может заинтересовать представителей творческих профессий", - пояснил Засельский.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, не исключил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе. В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Медведев поручил министерству до 30 сентября представить свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, что главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда.

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходят соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промпредприятий - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Worldskills (Hi-Tech). Он проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ведущих российских корпораций и предприятий.