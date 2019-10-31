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Торговая война

Росрыболовство: торговая война Китая и США даст шанс России поставлять минтай американцам

Замруководителя ведомства Петр Савчук отметил, что продукция китайского рыбпрома из-за ввозных пошлин США становится менее конкурентоспособной

ЦИНДАО /Китай/, 31 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук считает, что торговая война между КНР и США предоставляет возможность России начать прямые поставки филе минтая на американский рынок. В беседе с ТАСС на 24-й Международной китайской выставке морепродуктов и рыболовства (China Fisheries & Seafood Expo) в Циндао (провинция Шаньдун) он отметил, что продукция китайского рыбпрома из-за ввозных пошлин США становится менее конкурентоспособной.

"Они чувствуют отсутствие финансирования. Ранее американцы инвестировали в китайскую отрасль переработки и закупали соответствующие ресурсы", - отметил замглавы Федерального агентства по рыболовству. "Обезглавленный минтай поставляется из России в Китай в объемах около 700 тыс. тонн ежегодно; КНР перерабатывает его на филе, после чего большая часть продукции идет в Европу, а еще часть, около 150 тыс. тонн, поставляется в США", - сказал Савчук. "Учитывая введенные США импортные пошлины, это уже становится неконкурентным; и, конечно, для российских компаний наступает время, когда без всякой борьбы можно зайти на американский рынок", - добавил он.

По его словам, российская продукция будет более конкурентоспособной по сравнению с китайской из-за качества. "В Китае вся продукция проходит двойную заморозку: минтай размораживается и обрабатывается в Китае. В основном это происходит посредством ручной обработки - в отличие от машинной у нее на 4% меньше отходов. Эти проценты китайским партнерам очень важны", - сказал Савчук.

"Мы сейчас проговорили это с рыбаками - все заводы, которые строятся, нужно переориентировать на рынок США. Диверсификация рынков даст только плюсы. На мой взгляд, в Китае активность перерабатывающей отрасли начнет сокращаться: они не смогут закупать в прежних объемах и, соответственно, цена также начнет снижаться", - добавил он.

"В условиях пошлин китайская отрасль будет ориентирована только на европейский рынок, то есть будет определенный объем, который они не смогут превысить. Соответственно, российским компаниям нужно будет производить в России больше филе, и береговые предприятия, которые сейчас будут построены, должны переориентироваться на этот продукт и продавать его в США", - считает Савчук.

О выставке

Китайская выставка открыта до 1 ноября. В экспозиции принимают участие 1,6 тыс. компаний из 53 государств и регионов мира. В ее рамках организован 21 национальный павильон, одним из крупнейших является российский.

В российском национальном павильоне представлены более 30 рыбопромышленных предприятий, среди которых добытчики и переработчики морепродуктов, а также торговые компании из северных и дальневосточных промысловых регионов России. На стендах такая продукция, как лососевые, треска, пикша, минтай, палтус, зубатка, сельдь, скумбрия, камбала, клыкач, сардина-иваси, кальмар, краб, креветки, а также продукция марикультурных хозяйств - трепанг, гребешок, морской еж. Общая площадь российской экспозиции составляет около 700 кв. м.

Теги
СШАРоссияКитайТорговая война
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