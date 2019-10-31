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Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара на 2019-2021 годы

Так, банк ожидает курс доллара на уровне 65 рублей в 2019 году

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сбербанк повысил прогноз по курсу доллара относительно рубля на 2019-2021 годы, следует из презентации банка.

Так, Сбербанк ожидает в 2019 году курс доллара на уровне 65 рублей (ранее прогнозировал 64,6 рубля), 65,5 рубля в 2020 году (ранее - 64,5 рубля) и 66 рублей в 2021 году (ранее - 65 рублей).

Госбанк скорректировал прогноз и по инфляции на конец 2019 года - до 3,3% с 4,2%. Прогноз на 2020-2021 годы остался на прежнем уровне - 4%.

Сбербанк сохранил прогноз по реальному росту ВВП на 2019 год на уровне 1%. В то же время ухудшил ожидания на 2020 год - до 1,7% по сравнению с 2% и сохранил ожидания реального роста ВВП в 2021 году на уровне 2,2%. Прогноз по ценам на нефть остался на прежнем уровне - $64 за баррель нефти марки Urals и $62 за баррель нефти той же марки в 2019 и 2020-2021 годах соответственно.

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