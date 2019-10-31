Москва разработает стратегию своего транспортного развития до 2040 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Власти Москвы заказали разработку новой стратегии транспортного развития города на краткосрочную (до 2023 года) и долгосрочную (до 2040 года) перспективы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в четверг.

"В 2011 году была сформирована и принята Государственная программа "Развитие транспортной системы", рассчитанная до 2020 года. Стратегические цели, которые там отражены, - это международный стандарт эффективности работы транспорта. В ходе ее реализации по всем основным показателям Москва поднялась до уровня ведущих мировых мегаполисов. Мы сделали большой рывок, но появились новые технологии, новые взгляды на развитие транспорта как на федеральном, так и на мировом уровне. Поэтому правительство Москвы поставило задачу институту "МострансНИИпроект" разработать новую транспортную стратегию", - сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что стратегия будет включать в себя краткосрочное планирование - до 2023 года и долгосрочное - до 2030-2040 годов. В ней учтут развитие всего Центрального транспортного узла, национальные программы и такие мировые тенденции, как экология, беспилотные технологии и цифровизация.

Газета "Ведомости" ранее сегодня уточнила, что объявленный "МострансНИИпроект" тендер на создание стратегии за 210 млн рублей выиграла российская дочка консалтинговой компании McKinsey - "Маккинзи и компания Сиайэс". Стратегия 2011-2020 годов также создавалась при их участии. По данным издания, будет всего около 21 приоритета новой программы: например, увеличение пропускной способности транспортной сети, повышение эффективности пассажирского и грузового автотранспорта, запуск Московских центральных диаметров (МЦД), развитие метро, организация многоуровневых паркингов, анализ возможности применять технологии hyperloop (вакуумный высокоскоростной поезд), больших данных, виртуальной и дополненной реальности, 5G, искусственного интеллекта, биометрии.