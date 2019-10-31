Эксперты не прогнозируют повышения цен на рыбу и икру на Дальнем Востоке перед Новым годом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 октября. Увеличение стоимости рыбы и икры на дальневосточном рынке в преддверии Нового года не ожидается, так как основные повышения цен уже прошли, и дефицита в продукции нет. Об этом в четверг сообщили ТАСС рыбопромышленники Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Ранее заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Петр Савчук высказал ТАСС опасение по поводу подорожания таких продуктов, как икра и рыба. Он заявил, что повышенная стоимость для потребителей может быть вызвана созданием искусственного дефицита из-за действий торговых сетей и посредников.

"Повышения по икре уже прошли, цена закупки выросла на 30%. До Нового года повышений больше не предвидится", - сказали ТАСС в пресс-службе одной из крупнейших торговых сетей Дальнего Востока "Самбери", имеющей 27 гипермаркетов в 10 городах ДФО.

Представитель ООО "Камчатские ресурсы" на Камчатке подтвердил, что цена на рыбу и икру действительно выросла в начале года. Однако предновогоднего увеличения стоимости на эти продукты не ожидают ни в Камчатском крае, ни в Приморье, куда компания поставляет продукцию. "Новогодняя цена будет зависеть от транспортников: если они поднимут стоимость доставки, то, конечно, подорожает и рыба с икрой. Несмотря на это глобальных скачков цен в Приморье мы не ждем: доставка у нас близкая, и, даже если цена доставки вырастет, это будет некритичное удорожание", - пояснил собеседник агентства, уточнив, что из-за хороших уловов никто не захочет в этом году поднимать цены, так как рыба и икра имеют небольшой срок годности и могут испортиться.

Такого же мнения придерживаются и в сахалинском рыбопромышленном предприятии ООО "Рыбак". По мнению представителя компании, резкое предпраздничное повышение цен может отпугнуть покупателя, тогда весь товар либо пропадет, либо будет реализовываться по более низкой цене. "Икра как стоила около 1,5 тыс. рублей за килограмм, так и будут стоить в этом году. Она немного дорожала, но дальше повышения, думаю, не будет, то же касается и рыбы", - поделился представитель компании.

Как сообщали ТАСС в Росрыболовстве, дефицита в рыбе и икре не будет, так как улов лососевых в этом году составит более 500 тыс. тонн, уже выловлено 496 тыс. тонн. При этом в 2018 году рыбаки добыли рекордные 670 тыс. тонн. По информации ведомства, объем рыбы в 400 тыс. тонн и выше на российском рынке всегда считался нормальным. Объем свыше 500 тыс. тонн, по мнению рыбаков, приводит к снижению цен.