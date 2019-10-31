Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям 23 млрд рублей за рост цен на керосин

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ внесло в правительство предложение о компенсации авиакомпаниям 23 млрд рублей за высокую стоимость авиакеросина в 2018 году. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

"Нами подготовлены предложения, внесены в правительство в виде проекта постановления... Там написана методика, по которой мы будем эти средства предлагать к распределению между авиакомпаниями и написан наш оценочный объем средств, который может быть обоснован и попадает для возмещения авиакомпаниям", - сказал он, уточнив, что предложенная Минтрансом сумма компенсаций составляет 23 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минтранс предлагает напрямую из бюджета компенсировать авиакомпаниям 23,5 млрд рублей.

В середине октября президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства авиакомпаниям на компенсацию растущей стоимости авиатоплива.

В последнее время обсуждалось несколько механизмов компенсаций авиакомпаниям растущей стоимости авиатоплива: снижение планки демпфера с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну авиакеросина, а также прямая единоразовая компенсация из бюджета в размере 23 млрд рублей. Последнюю меру отрасль обсуждала с прошлого года.

В 2018 году авиакомпании сообщили о резком росте стоимости авиакеросина, в связи с чем Минтранс предложил компенсировать часть расходов на топливо. Так, в 2018 году возросшие затраты авиаперевозчиков предлагалось возместить через единоразовую компенсацию в 22,5 млрд рубоей, а с 2019 года - через увеличение объема возмещения по акцизам.

Как ранее сообщал журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, затраты авиакомпаний на керосин в 2018 году выросли на 41% и превысили 390 млрд рублей.