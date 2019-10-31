Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям 23 млрд рублей за рост цен на керосин

Заместитель министра транспорта Александр Юрчик сообщил, что министерство внесло подготовленные предложения в правительство в виде проекта постановления
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ внесло в правительство предложение о компенсации авиакомпаниям 23 млрд рублей за высокую стоимость авиакеросина в 2018 году. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

На эту тему

"Нами подготовлены предложения, внесены в правительство в виде проекта постановления... Там написана методика, по которой мы будем эти средства предлагать к распределению между авиакомпаниями и написан наш оценочный объем средств, который может быть обоснован и попадает для возмещения авиакомпаниям", - сказал он, уточнив, что предложенная Минтрансом сумма компенсаций составляет 23 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минтранс предлагает напрямую из бюджета компенсировать авиакомпаниям 23,5 млрд рублей.

В середине октября президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства авиакомпаниям на компенсацию растущей стоимости авиатоплива.

В последнее время обсуждалось несколько механизмов компенсаций авиакомпаниям растущей стоимости авиатоплива: снижение планки демпфера с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну авиакеросина, а также прямая единоразовая компенсация из бюджета в размере 23 млрд рублей. Последнюю меру отрасль обсуждала с прошлого года.

В 2018 году авиакомпании сообщили о резком росте стоимости авиакеросина, в связи с чем Минтранс предложил компенсировать часть расходов на топливо. Так, в 2018 году возросшие затраты авиаперевозчиков предлагалось возместить через единоразовую компенсацию в 22,5 млрд рубоей, а с 2019 года - через увеличение объема возмещения по акцизам.

Как ранее сообщал журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, затраты авиакомпаний на керосин в 2018 году выросли на 41% и превысили 390 млрд рублей.

Реклама на ТАСС
ЦБ: увеличение штрафа за езду без ОСАГО будет стимулировать водителей покупать полис
Директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния считает необходимым обеспечить выполнение закона, чтобы у каждого автовладельца был полис ОСАГО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС