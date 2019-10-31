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Приостановка авиасообщения с Грузией
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Минтранс: решения о компенсации перевозчикам за приостановку полетов в Грузию нет

Замминистра транспорта Александр Юрчик сообщил, что авиакомпании убеждены, что нужно рассчитывать упущенную выгоду и косвенные расходы, а в Минтрансе считают, что компенсировать нужно только прямые убытки

МОСКВА, 31 октября./ТАСС/. Окончательного решения о механизме компенсации авиакомпаниям за приостановку полетов в Грузию нет. Об этом журналистам в кулуарах конференции "Крылья будущего" сказал замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

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"Методика есть, по ней идет дискуссия. Авиакомпании по прежнему убеждены, что нужно рассчитывать и упущенную выгоду, и некие косвенные расходы. С нашей точки зрения, мы можем компенсировать авиакомпаниям только прямые убытки. Сейчас идут некие мероприятия подготовительные. Мы готовы их доложить в правительство, но пока решения о компенсации за потери по Грузии, окончательного решения, как такового, нет. Вопрос в процессе обсуждения",- сказал он.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
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