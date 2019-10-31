Минтранс: решения о компенсации перевозчикам за приостановку полетов в Грузию нет

МОСКВА, 31 октября./ТАСС/. Окончательного решения о механизме компенсации авиакомпаниям за приостановку полетов в Грузию нет. Об этом журналистам в кулуарах конференции "Крылья будущего" сказал замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

"Методика есть, по ней идет дискуссия. Авиакомпании по прежнему убеждены, что нужно рассчитывать и упущенную выгоду, и некие косвенные расходы. С нашей точки зрения, мы можем компенсировать авиакомпаниям только прямые убытки. Сейчас идут некие мероприятия подготовительные. Мы готовы их доложить в правительство, но пока решения о компенсации за потери по Грузии, окончательного решения, как такового, нет. Вопрос в процессе обсуждения",- сказал он.