Индекс РТС превысил отметку в 1450 пунктов впервые с декабря 2013 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи вырос на 1,35% и превысил отметку 1450 пунктов впервые с декабря 2013 года, свидетельствуют данные торгов.

В пике роста индекс достигал значения в 1451,26 пункта. По состоянию на 12:00 мск рост индекса замедлился до 0,67% и находился на уровне 1441,48 пункта.

В свою очередь индекс Мосбиржи прибавил 0,3% и достиг 2919,76 пункта.

Российская валюта незначительно укрепилась по отношению к доллару США, однако подешевела к евро. Так, курс доллара снизился на 0,06% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достиг 63,8 рубля, курс евро прибавляет 0,13% - до 71,28 рубля.