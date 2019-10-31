Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индекс РТС превысил отметку в 1450 пунктов впервые с декабря 2013 года

Индекс в пике роста достигал значения в 1451,26 пункта

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи вырос на 1,35% и превысил отметку 1450 пунктов впервые с декабря 2013 года, свидетельствуют данные торгов.

В пике роста индекс достигал значения в 1451,26 пункта. По состоянию на 12:00 мск рост индекса замедлился до 0,67% и находился на уровне 1441,48 пункта.

В свою очередь индекс Мосбиржи прибавил 0,3% и достиг 2919,76 пункта.

Российская валюта незначительно укрепилась по отношению к доллару США, однако подешевела к евро. Так, курс доллара снизился на 0,06% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достиг 63,8 рубля, курс евро прибавляет 0,13% - до 71,28 рубля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЦБ: увеличение штрафа за езду без ОСАГО будет стимулировать водителей покупать полис
Директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния считает необходимым обеспечить выполнение закона, чтобы у каждого автовладельца был полис ОСАГО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС