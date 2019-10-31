КС разрешил возвращать излишне уплаченные взносы в ПФР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Конституционный суд РФ в четверг признал не соответствующими Конституции нормы, которые блокируют возврат плательщикам излишне уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов, передает корреспондент ТАСС.

Поводом к проверке данных норм стало обращение компании "Газпромнефть-Развитие" в Верховный суд (ВС) РФ с жалобой на решения нижестоящих судов, отказавших ей в требовании вернуть из Пенсионного фонда излишне уплаченные за работников взносы.

"Конституционный суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ нормы, блокирующие возврат плательщикам излишне уплаченных страховых взносов", - следует из материалов суда.

"КС допустил возможность возврата индивидуальной части страхового платежа", - сообщил журналистам судья-докладчик КС РФ Гадис Гаджиев, комментируя постановление.

История вопроса

В 2014 году компания "Газпромнефть-Развитие" по ошибке перечислила в ПФР 2,5 млн рублей с сумм, которые она выплатила работникам за найм жилья в связи с их переездом. Все судебные инстанции пришли к мнению, что деньги вернуть нельзя, так как они уже учтены на индивидуальных счетах застрахованных работников. Компания дошла до Верховного суда, который обратился в КС за разъяснением.

По мнению компании, ограничения не оправданы, так как плательщик взноса лишается права распоряжаться своими деньгами только из-за того, что сведения об их уплате разбиты по лицевым счетам работников.

Позиция суда

Конституционный суд установил, что оспариваемые нормы чрезмерно ограничивают право добросовестного страхователя на возврат ошибочно уплаченных сумм. КС также постановил, что федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения.

"Впредь до этого при решении вопроса о возврате излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование следует исходить из недопустимости ограничения такого возврата лишь в силу самого факта учета сведений на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, то есть без учета указанных обстоятельств", - сказано в материалах.

Под указанными обстоятельствами подразумевается факт наступления страхового случая, то есть выплат, а также повлечет ли изменение сведений о ранее учтенных средствах на индивидуальном лицевом счета работника к снижению его пенсионного обеспечения.