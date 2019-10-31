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Минэнерго подготовило предложения по контролю качества нефти

Ведомство направило их вице-премьеру Дмитрию Козаку

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики России подготовило предложения по возложению на "Транснефть" ответственности за качество нефти в системе магистральных нефтепроводов и направило их вице-премьеру России Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Минэнерго подготовило предложения и направило вице-премьеру Дмитрию Козаку", - сообщили в ведомстве.

Соответствующее поручение Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) было дано 14 октября. Срок исполнения - 1 ноября.

Кроме того, согласно поручению, опубликованному на сайте правительства 14 октября, ведомства должны были проработать порядок расчета убытков и компенсации за причиненный ущерб, вызванный транспортировкой нефти, не соответствующей установленным требованиям, а также установление запрета на прием нефти в систему магистральных нефтепроводов через приемо-сдаточные пункты, не принадлежащие на праве собственности или ином законном основании "Транснефти" или нефтедобывающим компаниям.

Также в рамках исполнения поручений Минэнерго и ФАС должны будут представить предложения о создании банка качества нефти для компенсации ущерба из-за ухудшения качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему.

Поручение было дано в связи с произошедшим в конце апреля инцидентом, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Прокачка нефти была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. Глава "Транснефти" Николай Токарев 30 октября сообщил, что компания урегулировала спорные вопросы по компенсации ущерба из-за загрязненной нефти практически со всеми компаниями.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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