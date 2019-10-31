Зеленский заявил, что "Северный поток - 2" усиливает Россию и ослабляет Европу

"Это не просто вопрос строительства "Северного потока - 2", это не просто вопрос энергетической безопасности, это вопрос геополитический. Это усиливает Россию и ослабляет Европу. Это, наверное, мое мнение и мнение нашего правительства", - сказал он, комментируя разрешение Дании на прокладку газопровода в своих территориальных водах. Зеленский заявил, что Киев был готов к такому развитию событий. "Если бы все зависело только от меня, то Дания, наверное, бы не подтвердила. Мы готовы были к такому решению [Дании]", - сказал он.

В минувшую среду Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели.

На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

Украина официально выступает против строительства газопровода, поскольку, по мнению Киева, следствием этого может стать полное прекращение транзита российского природного газа через территорию страны, а также потеря для бюджета Украины около 3 млрд долларов ежегодно.