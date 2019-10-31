Прокуратура даст оценку повышению цен на билеты "Победы" после проверки

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура даст свою оценку решению авиакомпании "Победа" поднять на €5 стоимость билетов для всех пассажиров, вылетающих ее рейсами из-за рубежа. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Дело в том, что проверочные мероприятия еще не завершились, - сказал он, отвечая на вопросы во время трансляции интернет-канала надзорного ведомства "Эфир". - Окончательное обоснованное мнение по этому факту мы выскажем после ее завершения. Любое повышение или понижение стоимости авиабилета или регистрации оставляем на совести авиакомпании "Победа", а выводы по итогам нашей проверки мы обнародуем".

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) еще в октябре по поручению Генпрокуратуры начала проверку в связи с решением лоукостера с 28 октября ввести платную регистрацию в зарубежных аэропортах для пассажиров "Победы" в размере €25. "Ранее ММТП обратилась в суд с иском о признании сбора в €25 незаконным. Мосгорсуд исковое требование прокуратуры удовлетворил, - пояснил Куренной. - Что касается очередной новации от авиакомпании о повышении цены билетов на €5 теперь уже для всех пассажиров, которые вылетают из-за рубежа в Россию, ответ [до завершения проверки] давать преждевременно".

28 октября авиакомпания "Победа" повысила стоимость авиабилетов с вылетом из-за границы в Россию на €5 (более 350 рублей) в связи с отменой платной регистрации в зарубежных аэропортах. Платную регистрацию в зарубежных аэропортах лоукостер ввел осенью 2018 года. По данным авиакомпании, более 90% клиентов "Победы" проходят самостоятельную онлайн-регистрацию.