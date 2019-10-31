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Обновлено 

Лавров назвал решение Дании по "Северному потоку - 2" ответственным подходом

Глава МИД РФ отметил, что экономические проекты должны быть свободны от какой-либо политизации

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Дания проявила ответственный подход, разрешив прокладку газопровода "Северный поток - 2" в своей исключительной экономической зоне. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Я думаю, это прежде всего ответственный подход. И вчера президент [РФ Владимир] Путин на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии подчеркнул, что это решение продиктовано интересами Европы. И Дания как европейская страна присоединилась к консенсусу, который сформировался достаточно давно в отношении "Северного потока - 2" как проекта, который будет повышать энергобезопасность европейских стран", - сказал Лавров.

По его словам, если кто-то усматривает в этом политический сигнал, то, наверное, этот сигнал может заключаться в том, что экономические проекты должны быть свободны от какой-либо политизации и не должны превращаться в заложников геополитических игр.

В среду Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичДанияРоссияГремингер, Томас
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