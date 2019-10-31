Общий показатель долговой нагрузки населения превысил исторический максимум

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Уровень долговой нагрузки российских граждан превысил исторический максимум и достиг 10,6% по состоянию на 1 октября 2019 года. Месяцем ранее данный показатель достиг исторического пика 2014 года в 10,4%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой на форуме "Кредитование 2020".

Динамика долговой нагрузки населения (отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации.

Так, показатель долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года также обновил максимум и достиг 8,9%, это самый высокий уровень с января 2015 года.

Как отметила Данилова, совокупная динамика долговой нагрузки также выросла и за счет увеличения платежей по ипотеке. "Совокупная [динамика долговой нагрузки] возросла на этом горизонте за счет роста по ипотеке. Сейчас она стабильна", - пояснила она.

По прогнозам ЦБ, совокупный показатель долговой нагрузки может снизиться в четвертом квартале на фоне замедления темпов роста выдачи новых кредитов и снижения процентных ставок. Помимо прочего Данилова отметила, что ЦБ пока сохраняет прогноз роста потребкредитования в 2020 году на уровне 10%.

ЦБ РФ с 1 октября 2019 года установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Эта мера направлена ограничение рисков, связанных с закредитованностью населения.