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ЕК ожидает, что "Северный поток - 2" будет работать в соответствии с законодательством ЕС

Еврокомиссия надеется, что газопровод будет функционировать в прозрачной и недискриминационной манере

БРЮССЕЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает, что газопровод "Северный поток - 2" будет функционировать в соответствии с европейским законодательством. Об этом заявила на пресс-конференции представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, комментируя согласование Данией строительства газопровода в своих водах.

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"Если газопровод будет построен, то мы ожидаем, что он будет функционировать прозрачным и недискриминационным образом, в соответствии с ключевыми принципами международного и европейского законодательства", - сказала представитель ЕК.

"У нас сейчас есть четкие правила, применяемые ко всем газопроводам, через которые поставляется газ на европейский рынок", - добавила она.

В апреле ЕС одобрил поправки к Газовой директиве, которые касаются функционирования морских газопроводов и, следовательно, распространяются на "Северный поток - 2". Согласно документу, на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС распространятся правила, которые уже действуют на наземные трубы. В частности, речь идет об анбандлинге, то есть добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Правила ЕС также подразумевают доступ третьих сторон к газопроводу, недискриминационные тарифообразование и прозрачность.

 

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Дания
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