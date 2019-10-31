Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

ГОРКИ, 31 октября. /ТАСС/. Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки, сейчас базовая ставка по ипотечному продукту в банке составляет 9,3%. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава банка Герман Греф. В пресс-службе банка уточнили, что последнее снижение ставок по ипотеке в Сбербанке было 1 октября.

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"По ипотеке мы снизили ставку уже после снижения ставки ЦБ, мы снизили еще раз ставку по ипотеке, и сейчас у нас базовая ставка 9,3%. По субсидированным застройщикам - 7,3%, для молодых семей - это 8,8%", - сказал Греф. Он отметил, что важную роль играет субсидирование ставок государством - средняя ставка для семей с двумя и более детьми составляет 5%. "В принципе, мы видим хорошие перспективы ипотечного кредитования дальше. Если на начало года мы предполагали, что будет несколько повыше ставка, то в связи с падением инфляции динамика очень хорошая", - сказал Греф. В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 6,5% годовых. Кредитование малого и среднего бизнеса Сбербанк до конца 2019 года превысит план по кредитованию малого и среднего бизнеса на 20 млрд рублей, рассказал Греф.