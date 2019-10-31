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Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

По субсидированным застройщикам ставка составляет 7,3%, для молодых семей - 8,8%, уточнил глава кредитной организации
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ГОРКИ, 31 октября. /ТАСС/. Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки, сейчас базовая ставка по ипотечному продукту в банке составляет 9,3%. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава банка Герман Греф.

В пресс-службе банка уточнили, что последнее снижение ставок по ипотеке в Сбербанке было 1 октября.

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"По ипотеке мы снизили ставку уже после снижения ставки ЦБ, мы снизили еще раз ставку по ипотеке, и сейчас у нас базовая ставка 9,3%. По субсидированным застройщикам - 7,3%, для молодых семей - это 8,8%", - сказал Греф.

Он отметил, что важную роль играет субсидирование ставок государством - средняя ставка для семей с двумя и более детьми составляет 5%.

"В принципе, мы видим хорошие перспективы ипотечного кредитования дальше. Если на начало года мы предполагали, что будет несколько повыше ставка, то в связи с падением инфляции динамика очень хорошая", - сказал Греф.

В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 6,5% годовых.

Кредитование малого и среднего бизнеса

Сбербанк до конца 2019 года превысит план по кредитованию малого и среднего бизнеса на 20 млрд рублей, рассказал Греф.

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"Принятые решения по расширению линейки и снятию ограничений (по кредитам бизнесу - прим. ТАСС) приведут к тому, что до конца года мы нарастим примерно на 20 млрд рублей больше плана за четвертый квартал", - сказал он.

Греф также отметил, что в следующем году план будет перевыполнен на 60 млрд рублей.

По словам Грефа, в этом году портфель кредитов малому и среднему бизнесу в Сбербанке вырос на 13%, общим объем кредитов бизнесу составляет 1,5 трлн рублей.

В новость были внесены изменения (16:12 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияГреф, Герман Оскарович
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