Во всех районах Карачаево-Черкесии пройдут уроки финансовой грамотности

ЧЕРКЕССК, 31 октября./ТАСС/. Уроки финансовой грамотности пройдут во всех районах Карачаево-Черкесской Республики в рамках Всероссийской недели сбережений. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня стартует VI Всероссийская неделя сбережений. Во всех муниципальных образованиях Карачаево-Черкесии пройдут информационно-просветительские мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности", - сообщили в пресс-службе.

Задача уроков - сформировать у населения ответственное отношение к деньгам. Все образовательные мероприятия будут бесплатными и разработанными с учетом интересов жителей.

Неделя сбережений стартует 31 октября, по всей стране пройдут бесплатные образовательные мероприятия по повышению финансовой грамотности: профессиональные консультации тьюторов, программы повышения финансовой грамотности на рабочих местах, семинары по обязательному пенсионному страхованию и добровольному пенсионному обеспечению.

Проект Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" реализуется с 2011 года. Главная цель проекта - повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом.