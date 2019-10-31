Эксперты фиксируют рост финансовой грамотности в пилотных регионах проекта Минфина

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Доля людей, знающих, куда обращаться, если их права в банке или страховой компании нарушены, выросла на 15 процентных пунктов (п.п.), до 47% с 2013-го по 2019 год в пилотных регионах проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности населения. Об этом говорится в материалах исследования аналитического центра НАФИ.

"В регионах проекта и по России в целом растет доля людей, знающих, куда обращаться, если их права в банке или страховой компании нарушены (Роспотребнадзор, ЦБ, судебные органы и др.). Наибольший рост наблюдался в пилотных регионах - 15 п.п. (до 47% с 2013-го по 2019 год). В регионах - участниках рост составил 4 п.п. (до 44% с 2015-го по 2019 год), по России в целом - 3 п.п.", - отмечается в результатах исследования.

Кроме того, по данным исследования, в регионах проекта растет доля тех, кто перед оформлением кредитной услуги сравнивает условия в разных организациях.

"Так, в пилотных регионах доля выросла на 5 п.п. (до 74% с 2013-го по 2019 год), а в регионах - участниках - на 3 п.п. (до 63% с 2015-го по 2019 год). По России в целом этот показатель остается на уровне 59%", - говорится в исследовании НАФИ.

Помимо этого аналитики отметили рост доли людей, верно понимающих соотношение "риск-доходность": чем выше доходность, тем выше риск потери денег. В пилотных регионах проекта доля таких людей выросла на 8 п.п., до 72% с 2013-го по 2019 год, в регионах - участниках - на 3 п.п., до 69% с 201го по 2019 год. При этом в целом по России этот индикатор менялся незначительно - 64% в 2013 году, 65% в 2015 году и 63% в 2019 году.

Проект Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" реализуется с 2011 года в партнерстве со Всемирным банком. Главная цель проекта - повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом.

В 2011 году были определены два пилотных региона: Калининградская область и Волгоградская область.

Позже - в 2013 году - регионами - участниками стали Республика Татарстан, Алтайский край, Краснодарский край, Ставропольский край, Архангельская область, Саратовская область и Томская область.