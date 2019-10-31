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Сбербанк до конца года превысит план по кредитам малому и среднему бизнесу на 20 млрд руб.

По словам главы банка Германа Грефа, в следующем году план будет перевыполнен на 60 млрд рублей

ГОРКИ, 31 октября. /ТАСС/. Сбербанк до конца 2019 года превысит план по кредитованию малого и среднего бизнеса на 20 млрд рублей, рассказал глава банка Герман Греф на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Принятые решения по расширению линейки и снятию ограничений (по кредитам бизнесу - прим. ТАСС) приведут к тому, что до конца года мы нарастим примерно на 20 млрд рублей больше плана за четвертый квартал", - сказал Греф.

Он также отметил, что в следующем году план будет перевыполнен на 60 млрд рублей.

По словам Грефа, в этом году портфель кредитов малому и среднему бизнесу в Сбербанке вырос на 13%, общим объем кредитов бизнесу составляет 1,5 трлн рублей.

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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