Сбербанк до конца года превысит план по кредитам малому и среднему бизнесу на 20 млрд руб.

ГОРКИ, 31 октября. /ТАСС/. Сбербанк до конца 2019 года превысит план по кредитованию малого и среднего бизнеса на 20 млрд рублей, рассказал глава банка Герман Греф на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Принятые решения по расширению линейки и снятию ограничений (по кредитам бизнесу - прим. ТАСС) приведут к тому, что до конца года мы нарастим примерно на 20 млрд рублей больше плана за четвертый квартал", - сказал Греф.

Он также отметил, что в следующем году план будет перевыполнен на 60 млрд рублей.

По словам Грефа, в этом году портфель кредитов малому и среднему бизнесу в Сбербанке вырос на 13%, общим объем кредитов бизнесу составляет 1,5 трлн рублей.