Фонд кино опроверг сообщения СМИ о выводе бюджетных средств в офшоры

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Фонд кино не выводил бюджетные средства в офшоры, сообщили в четверг в пресс-службе Фонда, комментируя информацию РБК о том, что в деятельности Минкультуры и Фонда Счетной палатой были отмечены риски неэффективного использования госсредств.

Как пишет РБК, Счетная палата проверила деятельность министерства и Фонда кино с 2017 года по сентябрь 2019 года. В бюллетене контрольного ведомства указано, что механизм отбора заявок на оказание господдержки Минкультуры России недостаточно регламентирован и непрозрачен, существуют риски неэффективного использования средств федерального бюджета.

"В отчете Счетной палаты РФ нет ни слова о выводе бюджетных средств в офшоры, - отметили в пресс-службе Фонда. - Там приведен пример того, как российская кинокомпания заказывала услуги у зарубежной компании, действительно зарегистрированной на Кипре". При этом, в отчете Счетной палаты, по словам представителя Фонда, "черным по белому написано, что речь идет о направлении собственных средств организации кинематографии".

Как пояснили в пресс-службе, "законодательно не наложен запрет на заказ в рамках производственного процесса услуг, например, по созданию компьютерной графики, у организаций-нерезидентов Российской Федерации". При этом, "несмотря на то, что Фонд кино оказывает частичную поддержку производства того или иного фильма с целью всестороннего и полного контроля за расходованием организациями кинематографии средств государственной поддержки и соблюдения заявленного бюджета, организации кинематографии предоставляют в Фонд реестр расходов на весь бюджет фильма, включая как средства государственной поддержки, так и собственные средства".

"Таким образом анализ Счетной палаты затронул не только предоставленные Фондом средства, но собственные средства организаций кинематографии", - отметили в пресс-службе, уточнив, что в адрес редакции РБК "будет направлено требование об опровержении ложных сведений".

В целом, по итогам проверки, проведенной Счетной палатой, в деятельности Фонда кино нарушений законодательства выявлено не было. "Есть замечания по текущей деятельности, для исправления которых Фонд, безусловно, примет меры", - добавили в пресс-службе.

Выводы Счетной палаты

По данным Счетной палаты, всего в 2017-2019 годах объем субсидий на производство и прокат картин составил 22,8 млрд рублей, из которых 17,9 млрд рублей (78,6%) пошли на производство национальных фильмов.

По информации РБК, по условиям договора, получатель субсидии должен по окончании работы над проектом предоставить финансовую отчетность, в том числе реестр первичных документов, подтверждающих целевое распределение госсредств.

Согласно отчету контрольного ведомства, в результате выборочного анализа пяти реестров первичных оправдательных документов установлено, что большая часть средств (60% от сметной стоимости кинокартин) направлена либо в организацию (ООО "Визарт Фильм"), зарегистрированную в Республике Кипр (направлены собственные средства организации кинематографии), либо в российские производственные организации, имеющие в штате от одного до девяти сотрудников и практически не имеющие основных средств.