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Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,7 млрд

Они составили, по данным ЦБ, $539,9 млрд

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 25 октября 2019 года составили $539,9 млрд, что на $2,7 млрд (0,5%) выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Рост резервов, по данным регулятора, произошел "вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

Теги
Россия
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