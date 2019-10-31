Приложение для проверки цифровой маркировки установили более 80 тыс. раз

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Приложение "Честный знак", с помощью которого покупатели могут проверять легальность покупаемых товаров с маркировкой, установлено потребителями уже более 80 тыс. раз, сообщил в четверг заместитель генерального директора оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов на пресс-конференции по маркировке в ТАСС.

"На сегодняшний день сделано более 80 тыс. установок приложения. Мы понимаем, что это люди, которые заинтересованы в инструменте общественного контроля и хотят самостоятельно убедиться в том, что лекарство, обувь или сигареты, которые они покупают, легальные, качественные и безопасные", - сказал он.

Юсупов отметил, что приложение доступно для скачивания всем желающим. По его словам, еженедельно количество новых установок увеличивается более чем на 2,5 тыс. раз. "Вчера в приложении произошел редизайн, в нем появился новый функционал - так называемые "Задания". Это позволит любому человеку самостоятельно выявлять нарушения. Например, сегодня покупатель может найти магазины, которые еще не начали передавать данные о продаже маркированных сигарет в систему, то есть работают с нарушением закона", - уточнил он.

В пресс-службе ЦРПТ сообщили, что скоро в приложении появится бонусы и дополнительные задания для пользователей, при этом в компании пока не начали активное продвижение приложения, так как на рынке до июля 2020 года свободно могут обращаться сигареты без кодов маркировки. Другие товары с маркировкой тоже еще только наполняют рынок.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной станет маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.

ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.