Дума может потратить 3,7 млн рублей на анализ опыта по борьбе с вмешательством извне

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госдума намерена изучить зарубежный опыт реагирования национальных парламентов на вмешательство во внутренние дела государства. Согласно данным открытого конкурса, опубликованным в четверг на портале госзакупок, на проведение такого исследования планируется потратить до 3,7 млн рублей.

Целью экспертно-аналитического исследования станет "разработка предложений и рекомендаций по обобщению практик вмешательства во внутренние дела суверенных государств и противодействия такому вмешательству в политической и экономической сферах на различных уровнях", говорится в техзадании. В рамках исследования законодатели ожидают получить анализ инструментов влияния на внутренние дела государств "с акцентом на меры, применяемые в отношении России".

Так, в анализе должны быть отражены попытки вмешательства "во внутренние социальные процессы и информационное поле" с использованием ресурса внешних и внутренних агентов, пропаганды, финансовой и иной поддержки социальных движений. Также в нем должны быть раскрыты попытки вмешательства во внутренние электоральные процессы на различных уровнях. В их числе оспаривание легитимности выборов, попытки делегитимации властных структур, информационное давление и стимулирование протестных движений.

Кроме того, в исследовании должна быть проанализирована "дестабилизация работы крупнейших компаний и холдингов посредством введения санкций" и развертывание кампаний против них в СМИ и интернете, попытки подрыва экономической политики России путем давления на рыночные курсы валют и котировки российских акций на российских и зарубежных фондовых площадках, а также попытки ограничения суверенитета РФ в сфере энергетической политики: речь идет о подрыве реализации проектов добычи и транспортировки нефти и газа, о давлении на компании и страны, сотрудничающие с РФ в энергетической сфере.

Также исследование должно включать в себя обобщение способов вмешательства извне "с использованием разнообразных подпороговых и иных методов давления", анализ правовых практик противодействия вмешательству, выработку новых подходов к противодействию попыткам влияния извне, оценку возможного эффекта "от информационного и дипломатического противодействия практикам вмешательства во внутренние дела государств, в том числе по линии парламентской дипломатии". Заявки на конкурс принимаются до 25 ноября, начальная (максимальная) цена контракта - 3,702 млн рублей. Согласно сопроводительным материалам, результаты исследования могут быть использованы Госдумой в законотворческой деятельности.

В августе комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне в дела РФ приступила к работе, причиной для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов, а также публикации маршрутов незаконных шествий, в том числе в Twitter посольства США.