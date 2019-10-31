Стоимость проезда по всей трассе М-11 составит с 1 ноября 1,8-2 тыс. рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" опубликовала новую тарифную сетку проезда по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург", она начнет действовать с 1 ноября 2019 года. Стоимость проезда для легковых автомобилей по всей дороге в будний день составит 1820 рублей, говорится в сообщении компании.

"С 1 ноября начинает действовать новая тарифная сетка для пользователей платной дороги М-11. Цена зависит от дня недели и наличия транспондера, который позволяет оплатить проезд без остановки. Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1820 рублей, с транспондером - 1331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2020 рублей, при использовании транспондера - 1494 рубля", - говорится в сообщении "Автодора".

При этом в госкомпании отметили, что тариф выходного дня действует только для легковых автомобилей и мотоциклов. Он распространяется на все пятницы, выходные, нерабочие праздничные и предшествующие им предпраздничные дни. Кроме того, имеет значение время совершения поездки: ночной тариф действует в период с 01:00:00 до 05:59:59, дневной - с 06:00:00 до 00:59:59 следующего дня.

"Нововведения не распространяются на головной участок трассы М-11 из Москвы до аэропорта Шереметьево (км 15 - км 58), там тарифы устанавливает концессионер. Также изменения пока не коснутся поездок по новым 7-му и 8-му этапам", - уточнили в "Автодоре".

Строительство автомобильной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" будет полностью завершено к 15 ноября. Автомагистраль протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на нескольких участках. Ее общая протяженность составляет 669 км.

О компании

ГК "Автодор" занимается созданием и развитием опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, также привлекает внебюджетные инвестиции и развивает объекты дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.