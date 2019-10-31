СМИ: потери пяти богатейших украинцев за год составили почти $4 млрд

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Состояние пяти богатейших предпринимателей Украины за минувший год сократилось на $3,8 млрд и на текущий момент составляет $16,6 млрд. Об этом говорится в опубликованном в четверг рейтинге украинского издания "Новое время" и инвестиционной компании Dragon Capital.

Первое место в списке с состоянием $9,63 млрд сохранил владелец компаний "Систем кэпитал менеджмент", "Метинвест" и энергетической группы ДТЭК Ринат Ахметов. Стоимость принадлежащих ему активов за год потеряла пятую часть или $2,6 млрд.

В тройку богатейших украинцев вошли владелец металлургической компании "Интерпайп" Виктор Пинчук, его активы составляют $2,31 млрд, и совладелец "Метинвеста" Вадим Новинский - $1,77 млрд. Четвертое место в списке занял совладелец финансово-промышленной группы "Приват" Игорь Коломойский, чье состояние оценили в $1,48 млрд. Замыкает пятерку деловой партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, его активы составляют $1,38 млрд.

Владелец компании "Рошен" и экс-президент Украины Петр Порошенко, разбогатев за год на 12%, сохранил шестое место. Его состояние составители рейтинга оценили в $1,25 млрд.

Стоимость активов 100 самых богатых украинцев в настоящий момент эквивалентна 23% от ВВП страны, год назад этот показатель равнялся 28%. Составители рейтинга считают, что сокращение вызвано падением мировых цен на сталь и уголь, поскольку около 30% их активов приходятся на горно-металлургическую отрасль.