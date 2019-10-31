Минфин Дагестана прогнозирует снижение уровня госдолга региона на 10% к 2021 году

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство финансов Республики Дагестан прогнозирует снижение уровня государственного долга республики к 1 января 2021 года на 937 млн рублей, или почти 10%. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь министерства финансов республики Эльдар Гамзатов.

"Объем государственного внутреннего долга республики в следующем году уменьшится на 10% и на 1 января 2021 года он планируется в сумме 8,3 млрд рублей со снижением на 937 млн рублей, которые мы в 2020 году погашаем в федеральный бюджет", - сказал Гамзатов.

По его словам, долговая нагрузка на очередной год и плановый период до 2022 года "прогнозируется с устойчивым снижением". "Отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам на 1 января 2020 года составит 32,7%, что соответствует бюджетному законодательству", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что проект бюджет республики принят в четверг в первом чтении.

Пресс-секретарь министерства сообщил, что к 1 января 2020 года госдолг региона составит 9,3 млрд рублей. В прошлом году власти Дагестана сократили госдолг республики на 2,4 млрд рублей - до 9,8 млрд рублей, а в 2017 году - на 3,5 млрд рублей - до 12,2 млрд рублей. Тогда были погашены кредиты перед Сбербанком, Россельхозбанком и СМП Банком, а также бюджетные кредиты федеральному бюджету.