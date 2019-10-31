Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин Дагестана прогнозирует снижение уровня госдолга региона на 10% к 2021 году

Прогнозируется, что к 1 января 2021 года уровень долга составит 937 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство финансов Республики Дагестан прогнозирует снижение уровня государственного долга республики к 1 января 2021 года на 937 млн рублей, или почти 10%. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь министерства финансов республики Эльдар Гамзатов.

"Объем государственного внутреннего долга республики в следующем году уменьшится на 10% и на 1 января 2021 года он планируется в сумме 8,3 млрд рублей со снижением на 937 млн рублей, которые мы в 2020 году погашаем в федеральный бюджет", - сказал Гамзатов.

По его словам, долговая нагрузка на очередной год и плановый период до 2022 года "прогнозируется с устойчивым снижением". "Отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам на 1 января 2020 года составит 32,7%, что соответствует бюджетному законодательству", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что проект бюджет республики принят в четверг в первом чтении.

Пресс-секретарь министерства сообщил, что к 1 января 2020 года госдолг региона составит 9,3 млрд рублей. В прошлом году власти Дагестана сократили госдолг республики на 2,4 млрд рублей - до 9,8 млрд рублей, а в 2017 году - на 3,5 млрд рублей - до 12,2 млрд рублей. Тогда были погашены кредиты перед Сбербанком, Россельхозбанком и СМП Банком, а также бюджетные кредиты федеральному бюджету.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Акимов подписал протокол совещания об отмене перехода на кассетные подшипники
Планировалось, что нововведение вступит в силу с 2021 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС