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Три резидента Фонда "Сколково" стали победителями Международного конкурса стартапов

Первое место и денежный приз в $3 тыс. получила компания "ОМВ", представившая на конкурс систему Varwin - конструктор, который позволяет создавать VR-проекты

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Победителями очного тура национального этапа Международного конкурса инноваций и предпринимательства города Чэнду (Китай) стали три резидента Фонда "Сколково", которые получили денежные призы от $1 до 3 тыс. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

Организаторами конкурса в РФ выступили "Сколково" и компания International Technology Transfer Network (ITTN). Цель конкурса - представить стартапы из РФ на китайском рынке, позволить им претендовать на гранты и возможности локальной инфраструктуры в развитии бизнеса. Всего на конкурс было подано 150 заявок, до финала дошли восемь проектов по направлениям от кибербезопасности, медицины и обучения в виртуальной реальности до создания экологичных пищевых продуктов и эффективных полимеров.

"В Технопарке "Сколково" прошел очный тур национального этапа Международного конкурса инноваций и предпринимательства города Чэнду (КНР). Победителями стали три резидента Фонда "Сколково" - компании "ОМВ" (Varwin), "ВГТ" (Webgears) и "Настэк" (TAU Tracker)", - говорится в сообщении.

Первое место и денежный приз в $3 тыс. получила компания "ОМВ", представившая на конкурс систему Varwin. Это конструктор, который позволяет создавать VR-проекты (виртуальной реальности) управлять ими без навыков программирования, с помощью набора интуитивно-понятных инструментов. Второе место у "ВГТ". Она представила платформу Webgears для оптимизации инженерных данных, что позволяет сократить сроки проектирования, согласования, снизить количество ошибок при эксплуатации и так далее.

Третье место и денежный приз в одну тысячу долларов получила компания "Настэк" за проект TAU Tracker. Это устройство для захвата движения и определения местоположения объектов в виртуальной и дополненной реальности. Другие существующие системы либо слишком дорогие, либо обладают меньшей точностью, а технология TAU Tracker применяется в хирургии и программах реабилитации после инсульта.

"Мы заинтересованы в том, чтобы российские стартапы могли реализовать себя и на китайском рынке. В свою очередь, мы открыты для партнерства с зарубежными стартапами и приветствуем обмен опытом. Надеемся, что благодаря конкурсу наши партнеры найдут на российском рынке технологии, которые будут востребованы в Китае", - сказал вице-президент по взаимодействию с международными инвесторами Фонда "Сколково" Беньямин Вилькенинг, слова которого приводятся в сообщении.

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