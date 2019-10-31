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Расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения увеличат на 550 млрд рублей

Первый вице-премьер Антон Силуанов уточнил, что в бюджете на 2020 год уже заложена часть этих средств
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов
© Михаил Метцель/ТАСС

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 31 октября. /ТАСС/. Расходы на модернизацию первичного звена зравоохранения в рамках нацпроекта будут увеличены на 550 млрд рублей. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Антон Силуанов по итогам заседания президиума Госсовета.

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"Позиция губернаторов, которая была определена с учетом двухдневной дискуссии по необходимости выделения ресурсов на модернизацию первичного звена, совпадает с оценками правительства. Это порядка 550 млрд рублей на пять лет. Это дополнительно к тому, что есть, начиная со следующего года", - сказал Силуанов.

По его словам, в бюджете на будущий год уже заложена часть этих средств. "На 2020 год хватит 50 млрд рублей. А потом будем уже дополнительно увеличивать соответственно ресурсное обеспечение. Поэтому в целом мы готовы за пять лет полностью модернизировать ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), поликлиники, районные больницы вместе с субъектами федерации в пропорции в среднем 90% на 10%, где 90% берет на себя федерация, а 10% - субъект федерации", - сказал Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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