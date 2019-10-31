WSJ: в США сторонники санкций по "Северному потоку - 2" столкнулись с трудностями

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Американские сенаторы, которые добиваются принятия законопроекта о санкциях против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", сталкиваются с проблемами. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The Wall Street Journal .

Как констатирует издание, строительство газопровода продолжается, а "американские законодательные меры, предназначенные для того, чтобы заблокировать его прокладку, застопорились на Капитолийском холме". В материале отмечается, что профильные комитеты в Палате представителей и Сенате еще летом поддержали соответствующие законодательные инициативы. Вместе с тем нет ясности относительно того, когда их могут утвердить полным составом в обеих палатах Конгрессах США.

Как сообщает издание, сенатор Тед Круз (республиканец, от штата Техас), являющийся одним из авторов соответствующего законопроекта, в сентябре пытался добиться того, чтобы он был рассмотрен в более сжатые сроки. Против этого выступил сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки). Представители Пола отказались от комментариев, однако, как констатируется в публикации, в июле он заострял внимание на том, что введение санкций нанесет ущерб Швейцарии. В этой стране зарегистрирована компания, являющаяся оператором строительства "Северного потока - 2".

Издание отмечает, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл может вынести законопроект на голосование и его, вероятнее всего, одобрят. Однако один из ключевых помощников Макконнелла, по сведениям издания, является противником введения санкций. По сведениям газеты, лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер также не планирует в ближайшее время выносить законопроект на голосование.

В материале сообщается, что представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и компании "Нафтогаз Украины" наращивают усилия с тем, чтобы убедить американскую сторону ввести санкции. Вместе с тем представители Германии также якобы пытаются оказать влияние на законодателей и убедить их не пытаться противодействовать строительству газопровода. "Мы поддерживаем контакты с представителями обеих партий на Капитолийском холме, а также с администрацией", - приводятся в публикации слова сотрудника посольства ФРГ в США.