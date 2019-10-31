Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин предлагает сохранить учет налогового резидентства при сроке пребывания 183 дня

Как сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов, также предлагается возможность для бизнеса учитывать и более низкую планку - 90 дней

СВЕТЛОГОРСК, 31 октября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает сохранить учет налогового резидентства при сроке пребывания в России 183 дня, присвоение налогового резидентства при сроке пребывания в 90 дней будет опционным для бизнеса. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Рассматриваем возможность учета налогового резидентства при сроке пребывания 90 дней. Базово предлагаем 183 дня, но предлагается возможность для бизнеса учитывать и более низкую планку - 90 дней. Такие практики есть в целом ряде стран, чтобы дать возможность получить статус резидента в более упрощенном варианте исходя из количества дней пребывания в стране. То есть, сейчас мы сохраняем 183 дня, но говорим о том, что если будет пожелание самого человека - то может быть и ниже", - сказал он.

В план мероприятий Минфина на ближайшие три года, которые обозначены в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", входит сокращение срока пребывания в России для признания налогового резидентства с 183 до 90 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Однако в октябре Силуанов сообщал, что решение о сокращении срока пребывания граждан в РФ для определения статуса резидента еще не принято и будет зависеть от дискуссий с бизнесом.

Также в документе отмечалось, что министерство намерено уравнять ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов РФ и установить ее на уровне 13%. 1 октября Силуанов сообщил, что ставка НДФЛ для нерезидентов и резидентов РФ может уравняться с 2020 года. По мнению первого вице-премьера, снижение ставки НДФЛ и сокращение необходимого для сохранения статуса резидента срока пребывания в стране до 90 дней на бюджете "практически не скажется".

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Реклама на ТАСС
Акимов подписал протокол совещания об отмене перехода на кассетные подшипники
Планировалось, что нововведение вступит в силу с 2021 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС