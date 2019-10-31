Кабмин предлагает сохранить учет налогового резидентства при сроке пребывания 183 дня

СВЕТЛОГОРСК, 31 октября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает сохранить учет налогового резидентства при сроке пребывания в России 183 дня, присвоение налогового резидентства при сроке пребывания в 90 дней будет опционным для бизнеса. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Рассматриваем возможность учета налогового резидентства при сроке пребывания 90 дней. Базово предлагаем 183 дня, но предлагается возможность для бизнеса учитывать и более низкую планку - 90 дней. Такие практики есть в целом ряде стран, чтобы дать возможность получить статус резидента в более упрощенном варианте исходя из количества дней пребывания в стране. То есть, сейчас мы сохраняем 183 дня, но говорим о том, что если будет пожелание самого человека - то может быть и ниже", - сказал он.

В план мероприятий Минфина на ближайшие три года, которые обозначены в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", входит сокращение срока пребывания в России для признания налогового резидентства с 183 до 90 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Однако в октябре Силуанов сообщал, что решение о сокращении срока пребывания граждан в РФ для определения статуса резидента еще не принято и будет зависеть от дискуссий с бизнесом.

Также в документе отмечалось, что министерство намерено уравнять ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов РФ и установить ее на уровне 13%. 1 октября Силуанов сообщил, что ставка НДФЛ для нерезидентов и резидентов РФ может уравняться с 2020 года. По мнению первого вице-премьера, снижение ставки НДФЛ и сокращение необходимого для сохранения статуса резидента срока пребывания в стране до 90 дней на бюджете "практически не скажется".