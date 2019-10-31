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Парламент Украины принял закон о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза"

Документ необходим для сертификации независимого оператора, что Киев рассчитывает успеть сделать в 2019 году

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Верховная рада приняла в целом закон о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" и создании независимого оператора ГТС. Такое решение поддержали 341 депутатов при минимально требуемых 226.

Указанный закон необходим для сертификации независимого оператора, что Киев рассчитывает успеть сделать еще в этом году. Как пояснял премьер-министр страны Алексей Гончарук, Киев спешит внедрить энергетическое законодательство ЕС в стране, чтобы в дальнейшем на его основе заключать новые газовые контракты с Россией и другими поставщиками газа. В правительстве отмечали, что новый оператор ГТС не будет продан, сдан в аренду, либо же в концессию. 100% акций копании будут принадлежать государству, заявлял представитель президента в кабинете министров Андрей Герус.

18 сентября кабинет министров обновил план отделения деятельности по транспортировке природного газа от НАК "Нафтогаз Украины", согласно которому Фонд государственного имущества передаст ГТС в хозяйственное пользование компании ООО "Оператор ГТС Украины", созданной "Нафтогазом".

Власти Украины ожидают, что компания ООО "Оператор ГТС Украины" будет сертифицирована национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны секретариата европейского Энергетического сообщества до 1 января 2020 года.

Несколько лет назад в рамках договоренностей с европейским Энергетическим сообществом Украина обязалась к 1 января 2020 года осуществить анбандлинг "Нафтогаза", то есть разделить транспортировку, добычу и хранение газа. Сейчас все эти функции еще выполняет "Нафтогаз Украины" и его дочерние структуры, в частности "Укртрансгаз".

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Украина
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