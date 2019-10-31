Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акимов подписал протокол совещания об отмене перехода на кассетные подшипники

Планировалось, что нововведение вступит в силу с 2021 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов подписал протокол совещания, на котором было принято решение об отмене обязательного перехода с 2021 года с роликовых на кассетные подшипники для грузовых железнодорожных вагонов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель вице-премьера.

"Вице-премьер Максим Акимов подписал протокол совещания, в ходе которого было принято решение отменить приказ Минтранса в части обязательного монтажа подшипников кассетного типа с 1 января 2021 года", - сказал официальный представитель Акимова.

Ранее сегодня сообщалось, что соответствующее решение было принято в ходе совещания у вице-премьеров РФ Дмитрия Козака и Максима Акимова.

Ранее планировалось, что с 2021 года российские грузовые вагоны будут переведены с роликовых подшипников на кассетные. Такая мера вызвала противоречивое отношение в отрасли. Железнодорожные операторы и производители роликовых подшипников для грузовых вагонов попросили отложить переход всей отрасли на кассетные подшипники, сообщала газета "Коммерсантъ". По информации РБК, такую позицию поддержала и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в письме министру транспорта Евгению Дитриху и генеральному директору РЖД Олегу Белозерову.

Согласно экспертному заключению Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД, эта мера могла бы обойтись в 200-300 млрд рублей, а государственная поддержка в данном случае не предусмотрена.

В РЖД говорили, что благодаря переходу на кассетные подшипники грузовые вагоны будут реже отправляться на внеплановый ремонт, а затраты владельцев подвижного состава снизятся. Так, жизненный цикл колесной пары, оборудованной роликовыми подшипниками, составляет около шести лет, а полувагонов, оборудованных кассетными подшипниками, - от 11 до 20 лет.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияДитрих, Евгений ИвановичБелозеров, Олег ВалентиновичАкимов, Максим Алексеевич
Реклама на ТАСС
Создание центра поддержки предпринимательства в Новосибирске обойдется в 57 млн рублей
В центре расположатся фронт-офис для приема предпринимателей, переговорные комнаты, зал для проведения мероприятий не менее чем на 100 человек и небольшие залы для образовательных программ.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС