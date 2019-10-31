Акимов подписал протокол совещания об отмене перехода на кассетные подшипники

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов подписал протокол совещания, на котором было принято решение об отмене обязательного перехода с 2021 года с роликовых на кассетные подшипники для грузовых железнодорожных вагонов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель вице-премьера.

"Вице-премьер Максим Акимов подписал протокол совещания, в ходе которого было принято решение отменить приказ Минтранса в части обязательного монтажа подшипников кассетного типа с 1 января 2021 года", - сказал официальный представитель Акимова.

Ранее сегодня сообщалось, что соответствующее решение было принято в ходе совещания у вице-премьеров РФ Дмитрия Козака и Максима Акимова.

Ранее планировалось, что с 2021 года российские грузовые вагоны будут переведены с роликовых подшипников на кассетные. Такая мера вызвала противоречивое отношение в отрасли. Железнодорожные операторы и производители роликовых подшипников для грузовых вагонов попросили отложить переход всей отрасли на кассетные подшипники, сообщала газета "Коммерсантъ". По информации РБК, такую позицию поддержала и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в письме министру транспорта Евгению Дитриху и генеральному директору РЖД Олегу Белозерову.

Согласно экспертному заключению Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД, эта мера могла бы обойтись в 200-300 млрд рублей, а государственная поддержка в данном случае не предусмотрена.

В РЖД говорили, что благодаря переходу на кассетные подшипники грузовые вагоны будут реже отправляться на внеплановый ремонт, а затраты владельцев подвижного состава снизятся. Так, жизненный цикл колесной пары, оборудованной роликовыми подшипниками, составляет около шести лет, а полувагонов, оборудованных кассетными подшипниками, - от 11 до 20 лет.