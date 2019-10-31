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Силуанов заявил о необходимости устранить "перекос" в зарплатах врачей по всей стране

Первый вице-премьер отметил, что необходимо создать "типовые системы оплаты труда"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов считает необходимым введение типовых систем оплаты труда для врачей, чтобы избежать разницы в зарплатах, возникающей из-за экономической неоднородности российских регионов.

"У кого-то пусто, а у кого-то густо. Но в среднем по экономике средняя [зарплата] соблюдается, - заявил Силуанов в эфире Первого канала. - Наша задача заключается в том, чтобы сделать типовые системы оплаты труда, чтобы таких перекосов не было".

Ранее Силуанов в программе "Право на справедливость" на Первом канале рассказал, что в бюджетной сфере за последние шесть лет произошел существенный скачок роста зарплат. В частности, по его словам, сейчас врач получает примерно две средние зарплаты по региону.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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