Арбитраж ВТО рекомендовал Индии отменить субсидии на некоторые товары по иску США

ЖЕНЕВА, 31 октября. /ТАСС/. Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) рекомендовала Индии отменить в течение трех-шести ближайших месяцев субсидии на ряд экспортируемых ею товаров по иску Соединенных Штатов. Решение арбитража ВТО опубликовала в четверг на своем сайте.

"Мы рекомендуем, чтобы Индия отозвала без промедления субсидии, которые мы считаем несоответствующими статьям 3.1 (а) и 3.2 Соглашения о субсидиях и компенсационных мерах", - отмечается в документе.

Как пояснил журналистам один торговых представителей, говоривший на условиях анонимности, третейская группа "поддержала несколько требований, представленных Соединенными Штатами против мер продвижения экспорта, одобренных правительством Индии". Речь идет, в частности, о предоставлении Индией "запрещенных экспортных субсидий в форме изъятий из таможенных пошлин". Эти меры должны быть отменены в течение 90-180 дней.

Начало спору было положено 14 марта 2018 года, когда США попросили ВТО о проведении консультаций с индийскими партнерами относительно применяемых ими пяти схем субсидирования экспорта. В ходе последовавшей затем встречи урегулировать разногласия не удалось, поэтому тяжбой занялась третейская группа, поддержавшая в итоге значительное число претензий Вашингтона.

В течение ближайших 30 дней это решение должен утвердить орган ВТО по разрешению споров, чтобы оно вступило в силу.