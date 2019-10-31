Компания "Балтийский берег" планирует перенести в Дагестан мощности по переработке кильки

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Российская рыбоперерабатывающая компания "Балтийский берег" намерена перенести в Дагестан мощности своего завода в Крыму для переработки каспийской кильки, производство может быть размещено на площадке оборонного завода "Дагдизель" в Каспийске, сообщается на официальном сайте правительства республики по итогам встречи главы правительства Дагестана Артема Здунова с руководством компании.

"Уже начата добыча кильки (компанией "Балтийский берег" - прим. ТАСС), и сейчас из-за отсутствия в Дагестане необходимых мощностей для переработки она добывается, сортируется и везется на переработку на другие предприятия компании в Крыму и Санкт-Петербурге. В этой связи Михаил Бобров (гендиректор компании - прим. ТАСС) предложил перебазировать мощности завода компании из Крыма в Дагестан. Под место для производства рассматриваются площадки судоремонтного завода и завода "Дагдизель", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания готова разместить производство в Дагестане в короткий срок. На первом этапе планируется создание около 500 рабочих мест, при этом, по данным руководства компании, зарплаты на предприятии будут начинаться с 35 тыс. рублей.

По данным Минприроды Дагестана, вылов кильки в республике в 2020 году намерены вести 20 рыболовецких судов. Промышленный вылов кильки в Дагестане не велся в последние 20 лет из-за истощения запасов.