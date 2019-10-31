На Кубани разработали первый в России телескопический погрузчик

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Производитель сельскохозяйственной техники на Кубани разработал первый российский телескопический погрузчик в рамках постановления правительства РФ. Об этом сообщается в четверг на сайте министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

"Краснодарский производитель сельхозтехники "БДМ-Агро" в рамках постановления правительства Российской Федерации №1312 разработал первый российский телескопический погрузчик - БДМ 245.3/202.4. Техника многофункциональна: ее можно использовать в сельском и лесном хозяйстве, при строительстве, в сфере ЖКХ и в других отраслях", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что технику можно будет использовать при работах по погрузке, земельных и транспортных работах, при монтажных работах, а также манипуляциях по очистке территорий. Погрузчик является самоходным, применены технологии полноприводной гидромеханической трансмиссии, он оснащен телескопической стрелой с увеличенной высотой подъема, что создает конкурентные преимущества по сравнению с существующими аналогами. На стреле могут быть смонтированы другие установки, такие как ковш, вилы, бетономешалка и т.д.

"Погрузчик впервые будет представлен на одной из крупнейшей в мире выставок сельхозтехники Agritechnica-2019, которая пройдет в Ганновере с 10 по 16 ноября 2019 года", - уточняется в сообщении Минпромторга.

Компания ООО "БДМ-Агро", существует на Кубани с 2000 года, ведет активные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производит почвообрабатывающую и посевную сельскохозяйственную технику.