Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубани разработали первый в России телескопический погрузчик

Его впервые представят на одной из крупнейшей в мире выставок сельхозтехники Agritechnica-2019, которая пройдет в Ганновере в ноябре

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. Производитель сельскохозяйственной техники на Кубани разработал первый российский телескопический погрузчик в рамках постановления правительства РФ. Об этом сообщается в четверг на сайте министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

"Краснодарский производитель сельхозтехники "БДМ-Агро" в рамках постановления правительства Российской Федерации №1312 разработал первый российский телескопический погрузчик - БДМ 245.3/202.4. Техника многофункциональна: ее можно использовать в сельском и лесном хозяйстве, при строительстве, в сфере ЖКХ и в других отраслях", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что технику можно будет использовать при работах по погрузке, земельных и транспортных работах, при монтажных работах, а также манипуляциях по очистке территорий. Погрузчик является самоходным, применены технологии полноприводной гидромеханической трансмиссии, он оснащен телескопической стрелой с увеличенной высотой подъема, что создает конкурентные преимущества по сравнению с существующими аналогами. На стреле могут быть смонтированы другие установки, такие как ковш, вилы, бетономешалка и т.д.

"Погрузчик впервые будет представлен на одной из крупнейшей в мире выставок сельхозтехники Agritechnica-2019, которая пройдет в Ганновере с 10 по 16 ноября 2019 года", - уточняется в сообщении Минпромторга.

Компания ООО "БДМ-Агро", существует на Кубани с 2000 года, ведет активные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производит почвообрабатывающую и посевную сельскохозяйственную технику.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Brexit
Трамп: соглашение по Brexit может стать препятствием для торговой сделки Британии и США
Президент Соединенных Штатов, однако, не уточнил, какие именно аспекты могут помешать заключению сделки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС