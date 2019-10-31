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ФАС сформировала предложения по контролю качества нефти

Также антимонопольная служба поддерживает создание банка качества нефти

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает изменить правила недискриминационного доступа к услугам транспортировки нефти, предусмотрев при этом обоюдные права и обязанности нефтяных компаний и "Транснефти". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

До 1 ноября ФАС и Минэнерго должна были представить свои предложения по созданию банка качества нефти, а также проработать вопрос возложения на "Транснефть" ответственности за качество нефти в системе магистральных нефтепроводов. Такое поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Минэнерго также уже направило свои предложения.

Поручение было дано в связи загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой российская нефть поставляется через Белоруссию в европейском направлении. Глава "Транснефти" Николай Токарев 30 октября заявил, что компания урегулировала спорные вопросы, касающиеся компенсации ущерба, практически со всеми компаниями.

"ФАС направила предложения в срок. Мы подготовили предложения по изменениям правил недискриминационного доступа к услугам транспортировки нефти, а также в типовой договор "Транснефти". Задача - предусмотреть обоюдные права и обязанности потребителей услуг и оператора транспортировки", - отметили в пресс-службе.

"Также ФАС поддерживает создание банка качества нефти. Мы считаем, что при создании банка нужно учитывать условия перекрестного субсидирования в тарифах и доходность экспорта нефти в зависимости от направления ее транспортировки", - добавили в ведомстве.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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