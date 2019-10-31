Моисеев: число участников новой системы накопительной пенсии может достичь 7 млн

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минфин РФ рассчитывает, что число участников новой системы накопительной пенсии - гарантированного пенсионного плана (ГПП) может достичь 7 млн человек. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас сейчас в районе 7 млн человек, которые участвуют в добровольных пенсионных программах. Эта программа [ГПП], конечно, на наш взгляд, лучше, потому что она гарантирована государством, плюс есть налоговые вычеты. Но мы, конечно, рассчитываем на то, что это будет как минимум такое количество [участников системы], но если получится больше - то очень хорошо", - сказал он.

По мнению Моисеева, со временем участниками ГПП будут большинство тех, у кого сейчас есть счета в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). "Но понятно, что совсем не все эти люди, и даже, наверное, не большинство этих людей будут платить взносы", - добавил он.

При этом Моисеев отметил, что с точки зрения числа пенсионеров - участников ГПП новая система покажет себя в полном объеме через 35-40 лет, когда на пенсию начнут выходить люди, вступающие в нее сейчас.

Законопроект о ГПП

Особенностью ГПП является добровольный порядок присоединения к системе. Это также дает возможность гражданам копить на пенсию в НПФ (Негосударственный пенсионный фонд) из своей зарплаты. Помимо прочего, средства, перечисленные в ГПП, можно будет досрочно забрать в случае тяжелого заболевания.

Также, согласно новой системе накопительной пенсии, гражданам и работодателям, вовлеченным в ГПП, будет положен ряд налоговых льгот. Граждане смогут получить 13% вычет по НДФЛ на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих работников, также предусмотрены налоговые льготы. В частности, они смогут получить льготу по налогу на прибыль, отнеся понесенные расходы на себестоимость.

Как ранее рассказал журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП) может быть принят в 2020 году, вступление в силу с учетом отсрочки может произойти в середине 2021 года.