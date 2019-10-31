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Brexit

Трамп: соглашение по Brexit может стать препятствием для торговой сделки Британии и США

Президент Соединенных Штатов, однако, не уточнил, какие именно аспекты могут помешать заключению сделки

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что товарооборот с Великобританией может резко вырасти после Brexit, однако опасается, что из-за некоторых положений "бракоразводной" сделки Лондона и Брюсселя этого может и не произойти. Об этом он рассказал в четверг в интервью британской радиостанции LBC.

"Я думаю, что мы можем увеличить в несколько раз показатели [двустороннего товарооборота], которые у нас есть прямо сейчас, и, конечно, они будут намного больше, чем у вас есть с ЕС", - сказал глава американской администрации.

При этом Трамп выступил с предупреждением, что соглашение, которого достигли Великобритания и ЕС, может стать препятствием для безоблачных трансатлантических торговых отношений. "При некоторых аспектах сделки вы не можете сделать это (заключить соглашение о свободной торговле - прим. ТАСС). Вы не можете сделать это, вы не можете торговать, мы не можем заключить торговое соглашение с Великобританией", - сказал Трамп, не пояснив, о каких именно аспектах нынешнего варианта сделки с ЕС идет речь.

При этом глава Белого дома рассказал, что во время его президентства США нарастили экономическую мощь в отличие от Китая, в отношении которого Вашингтон при Трампе начал торговые войны. "Мы сейчас намного больше, чем когда я занял свой пост, мы нарастили огромные суммы, а Китай ушел в обратном направлении. Мы получили триллионы долларов в стоимостном выражении, а они потеряли триллионы долларов, так что мы, бесспорно, крупнейшая экономика в мире и мы хотим торговать с Великобританией, а они хотят торговать с нами", - сказал президент США,

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку.

Теги
ВеликобританияКитайТуск, ДональдBrexitТрамп, ДональдДжонсон, Борис
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