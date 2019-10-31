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Нацбанк Украины заложил в прогноз на 2020 год сокращение транзита газа до 50 млрд куб. м

Как сообщили в банке, в настоящее время от транзита газа страна получает около $3 млрд в год

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Транзит природного газа через украинскую территорию в 2020 году может сократиться до 50 млрд куб. м. Такие показатели содержатся в опубликованном в четверг прогнозе Национального банка Украины (НБУ).

"В базовом сценарии макроэкономического прогноза объем транзита может сократиться с примерно 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года", - говорится в сообщении на сайте финансового регулятора. В этой связи, по его расчетам, прямые потери украинской экономики составят 0,6% от ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП с 2021 года.

В НБУ констатировали, что от транзита газа страна получает около $3 млрд в год. "Его прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом", - добавили в Нацбанке.

Действующий 10-летний контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце этого года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу состоялся в 28 октября в Брюсселе. По ее итогам стороны впервые с 2014 года заговорили о возобновлении прямых поставок российского газа на Украину. Стороны также договорились продолжить консультации в ноябре.

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