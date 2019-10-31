Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать займы гражданам под залог жилья

Закон запрещает микрофинансовым организациям заключать договоры потребительского займа с гражданами, если исполнение обязательств по займам обеспечено залогом жилья. Исключение составят случаи, когда учредителем (акционером, участником) МФО является государство или муниципалитет. Кроме запрета на выдачу займа под залог жилого помещения, принадлежащего заемщику или залогодателю (физлицу), ограничение распространяется на выдачи под залог доли в собственности на жилое помещение и право требования участника долевого строительства в отношении жилья заемщика и/или залогодателя.

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Микрофинансовые организации (МФО) с 1 ноября 2019 года не смогут выдавать займы физическим лицам под залог жилья на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Соответствующие изменения в законодательство вносятся согласно вступившим в силу с сегодняшнего дня положениям федерального закона N271.

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"Недопустимо, когда человек лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита" - подчеркнул, комментируя вступление новых норм в силу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, обратил он внимание, "усиливаются требования закона к самим микрофинансовым организациям, их деловой репутации и к процедурам идентификации клиентов, чтобы исключить получение мошенниками займов по чужим паспортным данным". "Этим законом будет положен конец многим нелегальным схемам по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций", - заявил спикер, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Володин также напомнил, что проект данного закона "был разработан депутатами всех политических фракций Госдумы".

Электронная подпись при сделках с недвижимостью

Также, проинформировал председатель нижней палаты российского парламента, с 1 ноября граждане будут защищены от мошенничества с использованием электронной подписи при сделках с недвижимостью, поскольку "полностью вступает в силу закон, устанавливающий необходимость обязательного письменного согласия собственника на госрегистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме".

"Дать такое разрешение уже можно только лично или по почте, предварительно заверив его у нотариуса, после этого в едином госреестре делается специальная отметка о возможности электронных сделок с недвижимостью гражданина. В отсутствие такой отметки Росреестр теперь возвращает документы на сделку и уведомляет собственника в течение 5 дней об отказе в регистрации сделки", - напомнил Володин.

С 1 ноября вступает в силу норма, согласно которой "Росреестр должен будет сообщать собственнику о поступлении заявки на электронную сделку с его недвижимостью уже в день подачи такого заявления, так что теперь мошенники не смогут продать недвижимость без ведома ее владельца", пояснил спикер.

"Все эти меры дополнительно усилят защиту имущества наших граждан от противоправных действий", - подчеркнул председатель Госдумы.