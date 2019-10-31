В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

"Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится", - заявил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, добавив, что реализация закона идет по плану.

Положения закона

Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования. Утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство. В компетенции кабинета министров также входит определение случаев, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам. Такие средства операторам связи будет безвозмездно предоставлять Роскомнадзор.

В России будет создан Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, пульт которого, как сообщалось ранее, будет располагаться в главном радиочастотном центре в Москве. Вспомогательные центры будут созданы и в федеральных округах. У всех операторов связи свои центры мониторинга и управления собственной сетью уже существуют, а сейчас создается интегральная система, которая будет черпать аналитическую информацию из всех этих систем. Именно это необходимо для эффективного решения общеотраслевых проблем во время чрезвычайных ситуаций - будь то недружественное воздействие извне или технологическая авария, заявил ранее ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, российское оборудование, которое получат операторы, не должно создавать помех услугам, оказываемым гражданам, и помех работе оборудования операторов связи. Кроме того, это оборудование должно быть эффективным для решения основных задач: оно должно воздействовать на субъекты информационного пространства таким образом, чтобы они начинали выполнять российское законодательство. Жаров заметил, что речь идет не только о механизме DPI (Deep packet inspection, "глубокая проверка пакетов"), который позволит блокировать запрещенные в РФ интернет-ресурсы.

Вокруг закона

Принятие закона вызвало общественный резонанс и опасения, не строится ли в России аналог китайского "Золотого щита", а также смогут ли россияне пользоваться глобальной всемирной паутиной беспрепятственно.

В этой связи глава Роскомнадзора Жаров заверил, что Россия не намерена двигаться по пути Китая в развитии Рунета. Китайская система, напомнил он ранее ТАСС, работает по принципу - "что не разрешено - запрещено", в России реализуется иной принцип - блокируется только то, что запрещено, или создаются ограничения той информации, которая запрещена.