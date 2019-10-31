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Молоко, кисломолочная продукция и мороженое начнут проходить электронную сертификацию

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Питьевое молоко, кисломолочная продукция и мороженое с 1 ноября входят в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", следует из приказа Минсельхоза, опубликованного на портале правовой информации.

С 1 июля в систему вошли сгущенное молоко и сливки, сливочное масло, сыры и другая готовая молочная продукция.

По информации Россельхознадзора, который является разработчиком и оператором системы, "Меркурий" позволяет выявлять подозрительные операции и принимать меры в случае подтверждения незаконной деятельности. "Мониторинговые группы Россельхознадзора во всех регионах России на постоянной основе анализируют информацию, поступающую в систему. Благодаря их работе почти ежедневно вычисляются недобросовестные производители и различные схемы незаконной реализации продукции. Уже выявлены сотни фантомных фирм. Небезопасные и некачественные товары изымаются из оборота", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, внедрение системы способствует повышению качества и безопасности продукции, закупаемой для бюджетных учреждений, таких как детские сады, больницы и школы, подчеркивают в Россельхознадзоре.

Там также отмечают, что молочная отрасль готова к внедрению системы "Меркурий". По данным ведомства, за октябрь этого года на всю животноводческую продукцию было оформлено 226,8 млн электронных ветеринарных сертификатов, из них на готовую молочную продукцию - 57,9 млн документов (26%).

По оценкам Россельхознадзора, после запуска системы в полном объеме на готовую молочную продукцию будет оформляться около 40% всех электронных сертификатов. В оформлении сертификатов принимает участие около 21 тыс. хозяйствующих субъектов, из которых 7 тыс. - молокопереработчики.

Система "Меркурий" заработала в России с 1 июля 2018 года. Сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки. В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. Россельхознадзор рассчитывает, что система позволит пресечь нелегальный ввоз продовольствия на 1,4 трлн рублей в год.

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