Эксперты: мотивация вступления в новую систему пенсионных накоплений пока не очевидна

29 октября Минфин и ЦБ представили новый вид системы накопительной пенсии - Гарантированный пенсионный план (ГПП), который позволит россиянам создавать накопления - самостоятельно, или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в НПФ. В качестве мотивирующего фактора разработчики системы представили ряд налоговых льгот, которые будут доступны пользователям счетов ГПП.

Как ранее заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, ГПП предназначен для людей с доходом от 45 тыс. на человека. Однако и граждане с более низкой зарплатой возможно будут отчислять небольшую сумму на данные счета, чтобы получить налоговый вычет, который не имеет входного порога. Моисеев также отметил, что условия хранения средств в ГПП намного лучше, чем в ОПС (Обязательное пенсионное страхование), что также может замотивировать людей.

Тем не менее, у экспертов, опрошенных ТАСС, остаются вопросы, связанные с достаточностью мотивирующих факторов, преимуществом системы над действующими аналогами и тем, смогут ли граждане позволить себе переводить часть оклада в пенсионные накопления.

Вопрос интереса и возможностей

Востребованность к новому пенсионному продукту определяется не столько интересом граждан, сколько их возможностями, отмечают специалисты. Помимо прочего, задачу повышения уровня жизни на пенсии за счет использования собственных накоплений государство пытается решить не в первый раз.

В частности, в 2008-2014 годах граждане могли вступить в программу государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений. Указанная программа предполагала удвоение перечисленных на накопительную пенсию средств (от 2 до 12 тыс. рублей в год). В разные годы в указанной программе участвовало от 0,6 до 1,8 млн человек, при этом пик числа участников был отмечен в 2013 году, а с 2014 года их число снижалось.

Как пояснил ТАСС аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин, одной из причин уменьшения числа участников могло стать снижение реальных располагаемых денежных доходов с 2014 года, в совокупности с "заморозкой" накопительной части пенсии. Поэтому, в отсутствие роста доходов у населения, новая программа едва ли превысит результат предыдущей программы по количеству участников, добавил он.

По итогам 2018 года в РФ лишь в 15 регионах среднегодовая зарплата по полному кругу организаций превысила 45 тыс. рублей - сумму ежемесячных доходов, по мнению разработчиков программы, достаточную для участия в программе. При этом важно обращать внимание на уровень цен в этих субъектах, поскольку разница в средней зарплате нивелируется стоимостью проживания в регионе, добавил Цыпкин.

По этой причине, ГПП будет интересно в первую очередь субъектам, где у населения есть предпосылки к формированию излишков денежных средств, это города-миллионники федерального значения, ресурсодобывающие регионы и т.д., предположил эксперт.

То, что данная программа скорее ориентирована на россиян из крупных городов и с доходами выше среднего считает и главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Эта программа носит федеральный характер и ориентирована на верхушку среднего класса, а также на умеренно состоятельных россиян с "белыми" доходами, имеющими работодателей. Поэтому спрос на нее может быть в первую очередь в крупных городах", - пояснил он.

В свою очередь заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин считает, что у людей, чьи среднемесячные доходы меньше 45-50 тыс. рублей в месяц, не имеют возможности участвовать в ГПП. "Это немного разные вещи: интерес и возможность. Да, тех, у кого доходы меньше, у них просто нет возможности что-то десятилетиями накапливать", - отметил эксперт.

Мотивация для граждан

Система ГПП предоставляет участникам программы систему льгот и гарантию сохранности накопленных средств и инвестиционной прибыли. Так, граждане смогут получить 13% вычет по НДФЛ на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Еще одним стимулирующим фактором ГПП является возможность наследования накопленных средств.

Однако по мнению Антона Табаха, главная "плюшка" новой системы - это "возможность перенести обязательные пенсионные накопления, сформированные до 2014 года и переписать их на самого гражданина. Поэтому какой-то интерес будет в начале, но вот дальше зависит от конкретных механизмов", в то время как сами льготы в нынешнем виде для граждан не слишком интересны.

"Следует сказать, что сегодня есть практически такой же пенсионный продукт - негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), которое предусматривает, практически, такие же налоговые вычеты, право наследования накоплений, которые декларируются в качестве особого преимущества ГПП. Однако, численность людей, которые сами, вне корпоративных программ, регулярно делают отчисления на свою будущую пенсию крайне мало. Даже программа софинансирования пенсионных накоплений, гарантирующая, практически 100% доходности, не вызвала значимого интереса", - в свою очередь пояснил Юрий Горлин.

Эксперты задаются еще одним вопросом - привлекательности ГПП с точки зрения доходности, ликвидности и надежности по сравнению с другими финансовыми инструментами.

"В настоящее время есть разные финансовые инструменты, в которых в том или ином виде гарантируется доходность, сохранность, и которые в той или иной степени ликвидны. В ГПП доходность не гарантируется, она даже не обозначается, ликвидность, практически, отсутствует: средства, если потребуются, можно будет получить только в случае тяжелой болезни. То есть другие инструменты, если брать тот же депозит, как самый простой инструмент, доступный практически для всех слоев населения, - он ликвиден. По гражданскому кодексу у нас нет неотзывных депозитов, то есть в любой момент человек может его востребовать, при этом тут уже есть фиксированная доходность, поэтому в чем привлекательность ГПП не очень понятно", - также отметил Горлин.

То, что на первый взгляд, предложенная концепция ГПП получилась скромной, считает и глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

"В ней не видно тех льгот, которые возвысили бы ГПП над классическим НПО или другими инвестиционными инструментами. Авторами не предложено решающих стимулов для трансформации уже сформированных пенсионных накоплений в этот новый формат. Решению поставленных задач не способствует ни более высокий пенсионный возраст (65/60 лет) по сравнению с сохранившимся в ОПС и НПО "дореформенным" вариантом (60/55 лет), ни налоговые льготы по НДФЛ - они банально не изменились", - отметил эксперт.

Мотивация для работодателей

В рамках новой системы работодатели, перечисляющие взносы по ГПП своих работников, смогут получить льготу по налогу на прибыль, отнеся понесенные расходы на себестоимость. Эксперты считают, что в этом случае для компаний ГПП может быть выгодней аналогов при достижении эффекта масштабирования. Однако льготы для работодателей все еще не сильно отличаются от тех, что предоставляются при добровольных взносах в НПФ, отмечают они.

"И сейчас уже есть работодатели, финансирующие пенсии своих работников в рамках НПО. Как правило, это крупнейшие российские компании, имеющие для этого финансовые ресурсы - Газпром, РЖД, Лукойл и т.п. Да, в ГПП льгота для работодателей больше, так, на каждый рубль отчислений на пенсию работника в рамках НПО компания сокращала налог на прибыль на 20 копеек, а в ГПП на 20,6 копейки. В какой мере это дополнительный стимул? В России не сформировалась корпоративная культура для пенсионных накоплений. Если еще ДМС стал более или менее стандартом для крупных компаний, в крупных городах, но и то далеко не у всех, то в отношении пенсий такого нет. Хотя справедливости ради надо сказать, что у многих бизнесов и возможности ограничены", - пояснил Юрий Горлин.

То, что предложенные коэффициенты для увеличения льготы на прибыль предприятий, скорее всего мало заинтересуют компании считает и Евгений Биезбардис, так как они действуют в уже давно действующих пределах 12% от ФОТ (фонда оплаты труда).

Эксперт добавил, что интересным продукт в большей степени видится для тех компаний, которые планируют в долгосрочной перспективе максимально пользоваться льготой по налогу на прибыль, а именно, создавать результат от эффекта масштаба.