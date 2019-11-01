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Делегация "Артик Палладий" переняла опыт новейшего ГОКа "Норникеля" для работы в Арктике

В состав делегации вошли главный механик технического управления "Арктик Палладий" Михаил Воронов, а также представители фирмы "Институт Гипроникель"

ЧИТА, 1 ноября. /ТАСС/. Делегация компании "Арктик Палладий", созданной "Норникелем" и "Русской платиной" для реализации нового проекта в Норильском промышленном районе, посетила Быстринский горно-обогатительный комбинат (ГОК) на юго-востоке Забайкальского края - самое современное предприятие "Норникеля", чтобы перенять опыт по его запуску. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе горнорудной компании "Быстринское", входящей в "Норникель".

"Нас посетила большая делегация "Арктик Палладий", чтобы перенять наш опыт по качественному строительству предприятия, быстрому запуску и выводу его на мощность по мировым стандартам", - приводит пресс-служба слова директора по управлению промышленными активами ГРК "Быстринское" Дмитрия Четверикова.

"Специалисты, руководители предприятия готовы прямо говорить, что не нравится, что необходимо изменить, чего мы можем избежать на стадии проектирования и строительства. Мы бываем на предприятиях и за границей, и в России - никто минусы не откроет. На Быстринском ГОКе мы отметили для себя положительные стороны, какие-то недостатки, чтобы их учесть в нашем проекте на самой начальной стадии", - отметил, в свою очередь, руководитель делегации, начальник горного управления "Арктик Палладий" Андрей Кравченко.

ГОК посетил главный механик технического управления "Арктик Палладий" Михаил Воронов, который подробно изучил работу центральных ремонтно-механических мастерских комбината, организацию зон обслуживания ремонта, оценил уровень механизации по обслуживанию и ремонту оборудования, отметил высокую культуру производства.

В работе делегации участвовали и представители фирмы "Институт Гипроникель". Ее ведущий инженер открытых горных работ Юрий Гапонов, в частности, изучал наработанный предприятием опыт по строительству карьеров. "Структура месторождения Черногорское [освоением которого занимается "Арктик Палладий"] схожа с Быстринским, поэтому полезно было понять работу ГОКа в части складского хранения. Удалось многое узнать в процессе общения со специалистами разных классов и подразделений", - подчеркнул Гапонов.

Компания "Арктик Палладий" создана в 2018 году как совместное предприятие (СП) "Норникеля" и "Русской платины" для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района. Вкладом "Норникеля" в уставный капитал совместного предприятия стала лицензия на разработку Масловского месторождения, вкладом "Русской платины" - лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения. Компании владеют равными долями в СП - по 50%.

Теги
РоссияАрктика сегодняЗабайкальский край
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