Половина долгов, с которыми граждане попадают в банк приставов, не превышают 3 тыс. рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более половины всех долгов, с которыми граждане попадают в базу приставов - банк данных исполнительных производств, не превышают 3 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) на просьбу привести структуру долгов, находящихся в банке данных за один день года, выбранный произвольно.

Всего в этот день в нем значилось 37,6 млн долгов граждан и индивидуальных предпринимателей. Из них на исполнении в ФССП России находилось более 20 млн исполнительных производств с суммой задолженности до 3 тыс. рублей, что составляет 53% от общего количества. Свыше 4 млн исполнительных производств составили долги в размере от 3 до 10 тыс. рублей. Более 5 млн исполнительных производств пришлись на долги в размере от 10 до 30 тыс. рублей.

Около 5 млн исполнительных производств включали задолженности в размере от 30 до 100 тыс. рублей (за невыплату которых уже наступает возможность ограничения права выезда за рубеж). Лишь 3,6 млн производств касались особо крупных долгов (свыше 100 тысяч рублей) или обязательств нематериального характера (передвинуть забор, снести самовольную постройку или изменить самовольную перепланировку жилья и т.д.).

Ранее глава ФССП России Дмитрий Аристов предложил ввести упрощенный порядок взыскания административных штрафов в размере до 3 тыс. рублей. Если гражданин не выплатил их в срок добровольно, приставы еще 20 дней не возбуждают исполнительного производства и не применяют принудительных мер, за исключением возможного списания средств со счета должника в банке. Порядка 40% всех исполнительных производств приставов составляет взыскание штрафов ГИБДД.