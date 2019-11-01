В кабмине рассказали, что вопрос расширения ШОС находится на повестке дня

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вопрос о расширении Шанхайской организации сотрудничества стоит на повестке дня, но каждый шаг в этом направлении должен быть выверенным. Об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько на брифинге, посвященном заседанию Совета глав правительств стран ШОС с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Заседание пройдет в Ташкенте 1-2 ноября.

"Вопрос о расширении ШОС находится в повестке дня", - подчеркнул представитель кабмина. По его словам, первый этап присоединения к организации новых стран прошел успешно, в формате "восьмерки" налажена эффективная работа как с содержательной точки зрения, так и в плане количества принятых документов.

"Безусловно, необходимо держать в уме тему нового раунда расширения, - считает Приходько. - Это позволило бы заполнить "белые пятна" на карте ШОС и придало бы новый импульс сотрудничеству, а также более эффективно реализовывать задумки в сфере обеспечения транспортно-транзитной взаимосвязанности на Евразийском континенте, решать задачи в области безопасности". "Вместе с тем каждый шаг должен быть тщательно просчитанным и выверенным, отвечать приоритетам укрепления, консолидации и развития организации", - добавил он.

По словам Приходько, уже накоплен объемный портфель заявок на присоединение к деятельности ШОС в том или ином качестве. "Официальные обращения по поводу членства в организации поступили от Ирана в 2008 году и Афганистана в 2015 году, - пояснил он. - Монголия проявляет заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия с ШОС. Есть и желающие повысить свой статус с партнера по диалогу до наблюдателя".