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Минтранс готовит повторную заявку на частоты для системы транспортной телематики

Как указывают в ведомстве, эта частота необходима для внедрения беспилотной транспортной системы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ в ближайшее время направит Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) повторную заявку на выделение частот 350-370 МГц для создания федеральной системы транспортной телематики, которая в том числе позволит внедрять беспилотный транспорт. Об этом журналистам сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Семенов.

"Да, в ближайшее время, - сказал Семенов, отвечая на вопрос о повторной подаче заявки. - Эта частота необходима для дальнейшего развития транспортного комплекса и внедрения беспилотной транспортной системы. Без этой полосы частот мы не сможем развивать беспилотники в РФ, в том числе на автомобильных трассах".

"Единая система транспортной телематики - это полоса частот не для неограниченного круга лиц, а исключительно для применения в сфере транспорта. Чтобы она всегда была настолько свободна, чтобы все беспилотные транспортные средства могли без помех в пропускной способности этой частоты обеспечить взаимодействие", - пояснил замминистра.

По его словам, в первую очередь система будет внедряться на маршруте "Европа - Западный Китай". "Так или иначе у нас вместе с государственной компанией "Автодор" уже ведутся работы по созданию умной инфраструктуры. Мы сейчас предусматриваем и закладываем все необходимые проектные решения, и уже некоторые участки мы оснащаем этими системами [транспортной телематики]. Конечно, нам для этого нужна ведомственная среда передачи данных. Без нее, без своей профессиональной среды, транспортный комплекс не сможет развиваться в том направлении, которое предусмотрено в рамках цифровой транспортного комплекса", - подчеркнул Семенов.

Ранее Минтранс просил ГКРЧ выделить частоты 350-370 МГц для компании "Глонасс-ТМ", которая хочет использовать их для создания федеральной сети транспортной телематики. На эти частоты также претендует ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО). Однако Госкомиссия по радиочастотам отклонила заявки на этот диапазон.

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